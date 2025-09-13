Prevención y promoción. Información y prevención de la violencia de género en el Primer Encuentro de Mujeres Gauchas

En el Primer Encuentro de Mujeres Gauchas, el Consejo Provincial de Mujeres brindó información sobre la violencia de género y las acciones de prevención.

En el marco del Primer Encuentro de Mujeres Gauchas, donde se revalorizó el rol de la mujer en la historia y la cultura, realizado en inmediaciones del Cabildo, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades desarrolló una jornada de prevención de la violencia de género.

A través de un stand, se entregó folletería sobre la violencia de género, dando a conocer los diferentes tipos y modalidades con el fin de que puedan ser identificados y se pueda acceder a ayuda inmediata.

Durante la actividad también se difundió información sobre los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, dispositivos con los que cuenta la Provincia de Jujuy en distintas localidades. En total, son 19 los espacios distribuidos a lo largo y ancho del territorio, integrados por equipos interdisciplinarios de profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología.

Asimismo, se promocionó la línea gratuita provincial 0800-888-4363, que funciona como un canal de urgencia para activar protocolos de asistencia y también para asesorar a personas que conozcan situaciones de violencia por motivos de género, brindando orientación sobre cómo actuar.

Participó del encuentro Victoria Luna Murillo, Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos.