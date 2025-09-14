CREER en Quebrada y Puna: Todos Somos la Escuela

En el marco de la política prioritaria de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, el equipo del Programa CREER llevó adelante talleres lúdico-reflexivos destinados a la identificación de problemáticas actuales y temas de interés para la población juvenil.

El Ministerio de Educación, a través del Programa CREER dependiente de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, visitó nueve instituciones educativas en las localidades de El Aguilar, Tres Cruces, Abra Pampa, Humahuaca, Maimará y Volcán, desarrollando talleres de acompañamiento a las trayectorias educativas con foco en el nivel secundario.

La propuesta puso en valor la figura de los jóvenes como aliados estratégicos y promotores del derecho a la educación, entregando banderas con el mensaje “TODOS SOMOS LA ESCUELA” bajo el lema #CreoenLaEducaciónPública.

Estos espacios de diálogo y escucha activa favorecen la cercanía con las juventudes y permiten identificar situaciones que inciden directamente en el ser y estar en la escuela.

Asimismo, desde la Dirección de Bienestar Estudiantil y el equipo de Cooperadoras Escolares se acompañó a las instituciones con asesoramiento situado, en un intercambio cercano con autoridades escolares, fortaleciendo el trabajo articulado en territorio.