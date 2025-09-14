Edición 2025. Sportivo Palermo y Atlético San Pedro se coronan campeones de la Copa Jujuy Energía Viva

Una jornada histórica se vivió en el estadio 23 de Agosto con las finales de la Copa Jujuy Energía Viva. El Sportivo Palermo y Atlético San Pedro se consagraron campeones en las categorías femenina y masculina, respectivamente, en una fiesta deportiva que contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir, quien entregó los trofeos y felicitó a los equipos.

En la primera final del día, el equipo femenino de Sportivo Palermo demostró su superioridad al vencer de manera contundente por 4 a 1 a Atlético El Carmen. Con este resultado, Palermo revalidó su título y se alzó nuevamente con el primer puesto de la Copa Jujuy, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la provincia.

La final masculina mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. El encuentro entre Monterrico Sur y Atlético San Pedro fue un partido vibrante que se definió en el tiempo añadido. Finalmente, Atlético San Pedro se impuso por 2 a 1, coronándose como el campeón de la Copa Jujuy tras un intenso y reñido partido. Los ramaleños se consagran bicampeones de la competencia.

El gobernador Sadir destacó el nivel de los partidos y el marco inigualable del estadio 23 de Agosto. «Fueron finales muy bien jugadas en un marco maravilloso para que se luzcan los jugadores y jugadoras», expresó. Además, felicitó a los ganadores: «Quiero felicitar a los campeones que han sido los mejores después de un torneo muy importante».

Sadir resaltó la labor de la Secretaría de Deportes de la Provincia y de los dirigentes de los clubes, así como la presencia de los intendentes de San Pedro y Monterrico. “Esto demuestra el compromiso que tenemos con el deporte de Jujuy, que es política pública», enfatizó.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de varias autoridades, incluyendo al secretario de Energía, Mario Pizarro; el diputado provincial, Adriano Morone; los intendentes de San Pedro y Monterrico, Julio Bravo y Luciano Moreira; el secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti; y el coordinador de la Copa Jujuy, Pedro Ruiz. Tanto los equipos campeones como los subcampeones recibieron dinero en efectivo como premio por su destacada participación.