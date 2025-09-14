Educadores comunitarios se capacitan en prevención y cuidado de la salud mental

El propósito de este espacio de formación es fortalecer a los educadores comunitarios de la línea de Acompañamiento Escolar como actores clave en la construcción de trayectorias educativas integrales y en el fortalecimiento de la comunidad.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Comunitaria, dio inicio al ciclo de capacitación denominado “Formación para Educadores Comunitarios como Agentes de Prevención y Cuidado en Salud Mental – Línea Acompañamiento Escolar – Zona Capital”.

La directora de Educación Comunitaria, Miriam Garzón, señaló que “el acompañamiento escolar trasciende la enseñanza de contenidos curriculares, constituyéndose también en un espacio de contención, escucha activa y construcción de vínculos protectores”.

“En este sentido, los educadores comunitarios se convierten en referentes significativos para niños, niñas, adolescentes y sus familias, especialmente en contextos atravesados por situaciones de vulnerabilidad”, remarcó.

La capacitación se realiza en el Complejo Ministerial, en articulación con el Área de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Inició el pasado 12 de septiembre y se extenderá hasta el mes de noviembre del presente año.