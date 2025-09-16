Sadir inauguró un moderno tomógrafo en el hospital «San Roque»

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, puso en funcionamiento un tomógrafo odontológico de última generación que agilizará estudios complejos del área bucomaxilofacial, optimizando y dotando de mayor calidad el servicio público de diagnóstico por imágenes.

El mandatario compartió este importante acontecimiento con la directora del nosocomio, Ana Otero, y equipo de profesionales. Además, recorrió el hospital y contempló las obras edilicias en curso.

Otero explicó que el tomógrafo es de “alta resolución y precisión” y recalcó que “ayudará a agilizar el trabajo del equipo de profesionales odontólogos y médicos”.

Puntualizó que “tendremos más precisión en los datos, a través de una tomografía tridimensional”.

En cuanto al crecimiento del hospital, ponderó el “desarrollo de los diagnósticos”.

“La salud pública crece y da respuestas a los jujeños”, aseveró.

En otro orden, destacó la disposición y el acompañamiento continuo del gobernador a favor del hospital. “Todo lo que comprometió en materia de salud, está cumpliendo”, señaló.

Refirió que el “San Roque” está próximo a cumplir 175 años de invaluables servicios a los jujeños y finalizó subrayando que “queremos inaugurar obras para seguir creciendo con la atención”.