Trabajo y Empleo. Jujuy inicia una nueva etapa en Relaciones Laborales con la implementación de las Comisiones Médicas

Jujuy inicia una nueva etapa en Relaciones Laborales con la implementación de las Comisiones Médicas

El Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo llevó a cabo una jornada de capacitación sobre la adhesión a la Ley sobre Riesgo de Trabajo y la creación de las Comisiones Médicas, con el objetivo de fortalecer la resolución de conflictos laborales y garantizar mayor seguridad jurídica para trabajadores y empleadores.

La jornada se realizó en el Auditorio Hugo Reyes del Colegio de Abogados de Jujuy, y fue encabezada por Andrés Lazarte, Secretario de Trabajo y Empleo de la Provincia, acompañado por Leandro Trica, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y Ramiro Tizón, presidente del Colegio de Abogados de Jujuy.

“Las Comisiones Médicas constituyen una instancia administrativa previa para la resolución de conflictos laborales, que permite mayor previsibilidad y seguridad tanto para los trabajadores como para los empleadores”, destacó Lazarte. Y agregó: “Esta implementación marca un avance significativo en la modernización del sistema laboral de la provincia y garantiza que ningún trabajador esté sin el patrocinio letrado que la ley establece”.

Por su parte, Leandro Trica señaló la importancia de la coordinación entre el sector público y las instituciones involucradas: “El objetivo es consolidar un sistema moderno y accesible, con capacitaciones y tecnología que fortalezcan la prevención de accidentes laborales y la eficiencia en la atención de los casos”.

Tizón celebró la iniciativa del Ministerio y del Colegio de Abogados: “La implementación de los registros de abogados y del patrocinio letrado obligatorio asegura la defensa técnica de los trabajadores y refuerza la seguridad jurídica en cada caso”.

Cabe destacar que estas Comisiones Médicas buscan consolidar un sistema laboral más transparente, eficiente y accesible, promoviendo la prevención de conflictos y fortaleciendo el diálogo social entre trabajadores, empleadores y Estado.

