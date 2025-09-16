Trabajo y Empleo. Jujuy inicia una nueva etapa en Relaciones Laborales con la implementación de las Comisiones Médicas

El Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo llevó a cabo una jornada de capacitación sobre la adhesión a la Ley sobre Riesgo de Trabajo y la creación de las Comisiones Médicas, con el objetivo de fortalecer la resolución de conflictos laborales y garantizar mayor seguridad jurídica para trabajadores y empleadores.

La jornada se realizó en el Auditorio Hugo Reyes del Colegio de Abogados de Jujuy, y fue encabezada por Andrés Lazarte, Secretario de Trabajo y Empleo de la Provincia, acompañado por Leandro Trica, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y Ramiro Tizón, presidente del Colegio de Abogados de Jujuy.

“Las Comisiones Médicas constituyen una instancia administrativa previa para la resolución de conflictos laborales, que permite mayor previsibilidad y seguridad tanto para los trabajadores como para los empleadores”, destacó Lazarte. Y agregó: “Esta implementación marca un avance significativo en la modernización del sistema laboral de la provincia y garantiza que ningún trabajador esté sin el patrocinio letrado que la ley establece”.

Por su parte, Leandro Trica señaló la importancia de la coordinación entre el sector público y las instituciones involucradas: “El objetivo es consolidar un sistema moderno y accesible, con capacitaciones y tecnología que fortalezcan la prevención de accidentes laborales y la eficiencia en la atención de los casos”.

Tizón celebró la iniciativa del Ministerio y del Colegio de Abogados: “La implementación de los registros de abogados y del patrocinio letrado obligatorio asegura la defensa técnica de los trabajadores y refuerza la seguridad jurídica en cada caso”.

Cabe destacar que estas Comisiones Médicas buscan consolidar un sistema laboral más transparente, eficiente y accesible, promoviendo la prevención de conflictos y fortaleciendo el diálogo social entre trabajadores, empleadores y Estado.