Agenda Cultural semanal de Jujuy

La primavera se enciende con una agenda repleta de propuestas culturales en cada rincón de Jujuy. Desde el colorido de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en la capital hasta las fiestas patronales en La Esperanza, Monterrico y Yuto, pasando por recitales, teatro, danza y encuentros comunitarios, la semana ofrece experiencias para todos los gustos.

Jueves 25 de septiembre

San Salvador de Jujuy. Fiesta Nacional de los Estudiantes. Desfile de carrozas. Grupos A y B. Ciudad Cultural.

Música. Noche del Recuerdo. Peña Viva Jujuy. Juana Manuela Gorriti 688. 22 horas.

Palpalá. Música. Show en vivo de «Marka Supay». Pentágono Bar. Avenida Catalano 11. 21 horas.

Viernes 26 de septiembre

La capital ofrece una tarde y noche intensa. En el Centro de Arte Joven Andino, la profesora Andrea Sajama dará la clase abierta “Bailamos por la Paz”, de 19:00 a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita.

El Teatro Mitre recibirá al Coro de la Mejor Edad con el concierto “Vientos de Tarde”, a las 21:00 horas. A la misma hora, el Estadio 23 de Agosto será sede de la Elección de la Representante Nacional de la Fiesta de los Estudiantes, mientras que en Espacio Güemes se presentarán Nino Fuentes y José Simón.

La música seguirá con Sebastián Mealla y sus Canciones de amor en José de la Iglesia 1190, a las 21:30 horas. Desde las 22:00 horas, Gastón Villagra subirá al escenario de la Peña El Encuentro con “Noche de Desahogo”. En Palpalá, la banda Hey Dog animará el Pentágono Bar desde las 21:00 horas.

Sábado 27 de septiembre

San Antonio celebrará el 82º aniversario del Centro Tradicionalista Gauchos de San Antonio con un festival en Lavalle esquina Sarmiento, desde las 14:00 horas.

En la capital, la Ciudad Cultural será epicentro de la entrega de premios de carrozas a las 19:00 horas. El Centro Cultural Martín Fierro recibirá a la Academia de Danzas Studio “Mi Estrella IX” a las 20:30 horas, mientras que el Teatro Mitre abrirá sus puertas al Golden Gala Show, también a las 20:30 horas.

La música seguirá en Peña El Encuentro con Pantu y Gastón Villagra a las 21:00 horas, en paralelo con el show de La Kostumbre en el Pentágono Bar de Independencia 553.

En Palpalá, Bandy2, Chino y la Revelión pondrán ritmo a la noche desde las 21:00 horas en avenida Catalano 11.

Domingo 28 de septiembre

La jornada comenzará temprano con la peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco. Familias y parroquias de la capital y de Palpalá saldrán a las 5:00 horas desde la Iglesia Catedral.

En La Esperanza se vivirá la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Buena Esperanza, con misa, procesión y desfile cívico-militar y gaucho sobre la avenida 9 de Julio desde las 9:00 horas.

Monterrico celebrará en La Ovejería la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes con desfile escolar y gaucho, jineteada y baile popular desde las 11:00 horas.

La capital también ofrecerá danza con la competencia North Champion de reggaetón y hip-hop en el Centro Cultural Martín Fierro, desde las 14:00 horas. El Teatro El Pasillo tendrá dos funciones: Artaud (1973) a las 19:00 horas y Discovery (2001) a las 20:30 horas, ambas en José de la Iglesia 1190.

En Yuto, la serenata a San Miguel Arcángel comenzará a las 20:30 horas.

Lunes 29 de septiembre

En San Salvador de Jujuy, el profesor Favio Barbieri dará la clase abierta “Cantamos por la Paz” en el Centro de Arte Joven Andino, de 19:00 a 20:00 horas.

Abra Pampa abrirá las puertas del Colegio Polimodal Nº 2 con la obra “Maternidades en voces de lucha”, a las 10:30 horas.

Yuto celebrará su fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel con acto protocolar, desfile cívico, militar y gaucho y procesión por las calles del pueblo desde las 10:00 horas en la plaza central.

Martes 30 de septiembre

Perico será escenario de la obra “Mariano Reencontrado” en la Escuela Nº 7 Mario Humberto Pérez a las 15:00 horas.

En la capital, el Museo Casa Macedonio Graz recibirá la clase abierta “Conocerte activo y fit folk por la paz”, a cargo del profesor José Crespo, con dos horarios: de 11:30 a 12:00 horas y de 20:00 a 20:30 horas.

Miércoles 1 de octubre

La semana cerrará en Uquía con la obra “Estornina, pájara de los confines”, que se presentará en el Colegio Secundario Nº 6 a las 15:00 horas.

Para conocer más detalles sobre cada propuesta, seguir la cuenta oficial de @CulturaJujuy en redes sociales para sumarse a una semana cargada de música, tradición y arte en toda la provincia.