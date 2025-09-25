Alumnos de la Escuela Primaria de Miyuyoc visitaron la Legislatura de Jujuy

Un grupo de alumnos y docentes de la Escuela Primaria N 375 Lázaro Cruz de Miyuyoc, departamento Humahuaca, visitó la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos por las diputadas María Teresa Ferrín, presidenta de la Comisión de Educación y Mariela Ortiz, presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo.

La delegación estuvo acompañada por el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Gustavo Martínez, institución que desde hace 25 años apadrina a la escuela.

Durante la jornada, los estudiantes ingresaron al recinto de sesiones, donde la legisladora les brindó palabras de bienvenida y explicó la importancia del Poder Legislativo en la vida democrática. Posteriormente, compartieron un desayuno en el salón Marcos Paz.

En ese marco, la diputada María Teresa Ferrín sostuvo que para la institución es gratificante recibir la visita de los niños, para nosotros es un placer enorme recibirlos. Ocho niños, de entre tres y doce años, muchos de ellos sin conocer la Capital, pudieron descubrir la Legislatura, uno de los tres poderes del Estado. Aquí se elaboran las normas que organizan la vida en sociedad, expresó.

Además, subrayó la importancia del vínculo y en acuerdo tácito que debe existir entre escuela y familia, en tiempos de bullying, acoso o drogas, la familia no debe soltar nunca la mano de sus hijos. El sistema educativo y esta sociedad en la que les toca vivir hoy es muy compleja y necesitamos acuerdos entre familia, escuela y sociedad para dar respuestas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Gustavo Martínez resaltó la emoción de la jornada, que coincidió con el Día Internacional del Farmacéutico, es una visita muy especial que nos alegra profundamente. El Colegio de Farmacéutico hace veinticinco años, que es padrino de la escuelita, entonces siempre se está trabajando en ese sentido con lo que ellos necesitan. Periódicamente vamos a Miyuyoc, siempre nos espera con mucho cariño. Ver a los niños disfrutar de la ciudad y de cada espacio es un orgullo para nosotros, remarcó.

En tanto la directora de la institución, Sandra Victoria Rivera, consideró el viaje como una experiencia inolvidable para los niños, resaltó que desde hace más de 15 años que los chicos de la escuela no venían a San Salvador de Jujuy. Para la mayoría fue la primera vez. Ver las carrozas, el Cabildo y estar en la Legislatura es algo que no olvidarán jamás. Estamos eternamente agradecidos a los padrinos, al Colegio de Farmacéuticos y a todos los que hicieron posible este sueño, sostuvo.

La agenda de la delegación continuará con el recorrido por distintos puntos de la ciudad Capital y posteriormente compartirán un almuerzo con los padrinos de la escuela y emprenderán el regreso a la localidad de Miyuyoc.