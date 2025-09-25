Articulación. Caimancito: sensibilización en igualdad de género y vínculos respetuosos

Noticias de Jujuy

Caimancito: sensibilización en igualdad de género y vínculos respetuosos

La actividad se destinó a la comunidad en general y, de manera especial, a los estudiantes y docentes del Bachillerato Provincial N° 8 Salvador Mazza.

La actividad tuvo como propósito principal fortalecer la educación y la sensibilización en igualdad de género, así como cuestionar y transformar aquellas normas culturales que reproducen desigualdades y discriminaciones.

A través de un espacio participativo, se brindó asesoramiento, se difundieron los servicios con los que cuenta el Gobierno de Jujuy y se compartió la línea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas: 0800 888 4363, destinada a mujeres o personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia.

Durante el recorrido por los distintos stands preparados por los alumnos, se reforzaron los mensajes de prevención de la violencia de género, generando un intercambio que permitió a los jóvenes apropiarse de herramientas para la promoción de vínculos respetuosos, la construcción de relaciones igualitarias y el fortalecimiento de sus derechos.

La jornada reafirmó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones educativas para promover espacios libres de violencias, impulsar una cultura de respeto a la diversidad y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.

