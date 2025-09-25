Articulación. «Lo virtual es real»: prevención de la violencia digital junto a estudiantes de Yala y Lozano

Participaron más de 80 alumnos de nivel secundario.

En las localidades de Yala y Lozano se llevó adelante el taller “Lo Virtual es Real”, una iniciativa destinada a más de 80 estudiantes del Bachillerato N° 19 y del Bachillerato N° 24 con la finalidad de concientizar sobre la importancia de tener información sobre lo que es la violencia digital.

Durante la jornada se abordó la problemática de la violencia digital, sus distintas manifestaciones y los impactos que generan en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes. Asimismo, se compartieron herramientas para identificar situaciones de riesgo, poder prevenirlas y conocer los canales de actuación y acompañamiento frente a estos hechos.

Desde el Consejo Provincial de la Mujer, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades se destacó la importancia de trabajar sobre esta temática, entendiendo que lo virtual también forma parte de la vida real y que las agresiones a través de redes sociales, plataformas digitales o dispositivos móviles tienen consecuencias en la salud emocional, psicológica y en la integridad de las personas. En este sentido, la educación y la sensibilización son fundamentales para construir entornos digitales más seguros, libres de violencias y discriminación.

Se debe entender como violencia digital toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.

La actividad forma parte de la estrategia de descentralización y territorialidad que se impulsa en toda la provincia, con el objetivo de llegar a cada comunidad educativa y promover una ciudadanía digital responsable, consciente de sus derechos y obligaciones en el uso de la tecnología.

Finalmente, se recordó que Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, donde equipos profesionales evalúan cada caso de vulnerabilidad y brindan acompañamiento integral tanto a mujeres como a personas del colectivo LGBTIQA+. Además, se encuentra habilitada la línea gratuita provincial 0800-888-4363, disponible para consultas y asistencia.

La actividad contó con la participación de Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación; Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad y de Celeste García, referente del Área de Género del Municipio de Yala, quien acompañó y articuló la propuesta de manera conjunta con el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.