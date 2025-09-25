FNE. El Tren Solar recibió a las candidatas nacionales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

En el marco de la FNE, las representantes Nacionales viajaron en el Tren Solar y vivieron de cerca una de las experiencias turísticas más innovadoras y país.

Como parte de la agenda oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), las representantes de cada provincia del país visitaron el Tren Solar de la Quebrada, el primer tren turístico solar de Latinoamérica, que recorre uno de los paisajes más emblemáticos de Argentina: la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la actividad, las jóvenes pudieron conocer en detalle el funcionamiento del tren, su compromiso con la sostenibilidad y la manera en que conjuga energías limpias, modernidad y cultura andina. La visita incluyó un recorrido guiado desde Purmamarca a Posta de Hornillos, que permitió a las delegaciones vivir la experiencia de viajar en un transporte único en el mundo, diseñado para poner en valor el paisaje y promover un turismo responsable.

La iniciativa buscó mostrar a las representantes provinciales —embajadoras de la juventud y la educación en cada edición de la FNE— el potencial turístico e innovador de Jujuy, así como su liderazgo en materia de energías renovables.

De esta manera, la Fiesta Nacional de los Estudiantes y el Tren Solar de la Quebrada se unieron en una experiencia que pone en primer plano el espíritu joven, el cuidado del ambiente y el orgullo por los recursos naturales y culturales de la provincia.