Inclusión. Ambiente promueve la inclusión con la participación activa de la comunidad sorda

La ministra de Ambiente y Cambio Climático recibió a un grupo de mujeres comprometidas con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, integrado por Carla Galarza, Isabel Ibáñez, Liz Almada e Ivone Cortés. Durante el encuentro se dialogó sobre la necesidad de garantizar servicios públicos accesibles y avanzar en medidas concretas que promuevan la igualdad, especialmente para la población hipoacúsica.

En la reunión se puso de manifiesto que la ausencia de intérpretes y de personal capacitado en lengua de señas en ámbitos como hospitales, dependencias policiales o sedes judiciales genera serias barreras para la atención adecuada. Al respecto, la ministra destacó: “Es indispensable que el Estado garantice igualdad de acceso a los servicios públicos y elimine cualquier obstáculo que impida a las personas con discapacidad ser escuchadas y atendidas”.

Como parte de los compromisos asumidos, se anunció la puesta en marcha de un curso de formación en lengua de señas destinado a agentes y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La capacitación se iniciará en noviembre, con una duración de cuatro meses, y permitirá contar con un equipo preparado para acompañar de manera efectiva y humanizada a la población hipoacúsica. Asimismo, se avanzará en campañas de sensibilización y en gestiones para que progresivamente se incorporen intérpretes en áreas críticas como salud, seguridad y justicia.

De esta manera, la Provincia de Jujuy fortalece su compromiso con la construcción de un Estado inclusivo y cercano, que garantice igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. En este marco, se resolvió también elaborar una pieza de comunicación orientada a visibilizar la problemática y avanzar en la incorporación de intérpretes de lengua de señas en servicios esenciales de salud, seguridad y justicia, en consonancia con la Ley Nacional N.° 27.710, que reconoce a la lengua de señas como patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda en Argentina.

