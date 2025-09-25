Organizaciones sin fines de lucro. El Gobierno y el Colegio de Escribanos garantizarán herramientas jurídicas y notariales

El convenio posibilitará mejorar la constitución formal de Simples Asociaciones, en calidad de entidades sin fines de lucro.

El acuerdo fue suscripto entre la Secretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y el Colegio de Escribanos de Jujuy que apunta a desarrollar actividades orientadas al bien común, la participación ciudadana, la inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

El Secretario de Justicia, Javier Gronda, en representación del Ministro, Normando Álvarez García, celebró dicho convenio con el Colegio de escribanos en poder generar accesibilidad en costos, para que las simples asociaciones, centros vecinales o clubes de barrios, puedan tener en orden en su documentación y puedan acceder a diferentes programas o regular su situación contable e institucional.

Las acciones se realizarán a través de la Dirección Provincial de Relaciones con la Sociedad Civil, a cargo de Ingrid Carretero, que facilitará a las asociaciones la adecuación a las normas vigentes para que puedan obtener su asesoramiento notarial.

Por su parte, el presidente de la institución notarial, escribano, Pablo Esteba Saravia Pérez, expresó “en una nueva muestra del compromiso del notariado con la comunidad entre el Colegio de Escribanos de Jujuy y el Estado Provincial, a través de la Secretaría de Justicia.

“El acuerdo busca facilitar la formalización de simples asociaciones, brindando herramientas jurídicas a organizaciones que trabajan por el bien común”, afirmó.

Agregó que “esta acción fortalece el rol social del escribano como garante de legalidad, inclusión y desarrollo institucional. También agradecemos el acompañamiento del presidente del Consejo Federal de Notariado Argentino, Esc. Diego Leandro Molina e integrantes de la Junta Ejecutiva y Consejo Directivo, para la rúbrica que se concretó en la nueva Sala de Reuniones de nuestro Colegio”.