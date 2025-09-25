Relevamiento. Importante reunión por servicio de Agua Potable y Red Cloacal para vecinos del B° Aero Club

La empresa de Agua Potable de Jujuy S.E se comprometió a realizar un relevamiento en el área, buscando nuevas alternativas para los vecinos de B° Aero Club.

Agua Potable de Jujuy S.E. y residentes del asentamiento Aeroclub se reunieron para abordar la necesidad de conexión a las redes de agua potable y cloacas. Aunque actualmente los vecinos obtienen el servicio de agua mediante conexiones clandestinas, la empresa se comprometió a realizar un relevamiento en el área.

Sin embargo, para avanzar con la conexión formal, será indispensable que los vecinos presenten una resolución jurídica que acredite la titularidad de cada propiedad.

La reunión contó con la presencia de directivos de la empresa, entre ellos el Vocal Técnico, Ing. Marcelo Jorge, y el Vocal Contable, CPN Adolfo Ramírez. También participaron miembros de Gerencia Operativa, Gerencia de Planeamiento y el Departamento de Estudios y Proyectos, junto a referentes del barrio como Samuel Salazar, Alberto Rodas, Virginia Gareca, Carlos Avilés, entre otros.