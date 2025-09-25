Trabajo en territorio. Jornada de prevención de la violencia de género en El Piquete

Se realizó en el marco de sus fiestas patronales locales por parte del Consejo Provincial de la Mujer.

Se instaló un stand informativo con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas que permitan identificar tipos y modalidades de violencia para poder solicitar ayuda inmediata. Así también se brindaron detalles sobre el funcionamiento del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara, así como de los 19 centros distribuidos en toda la provincia.

Cada uno de los dispositivos cuenta con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes realizan la asistencia, el acompañamiento y la contención necesaria en cada caso.

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara está ubicado en Avenida Juan José Castro S/N del Barrio Kirchner. En la oportunidad se promocionó la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona todos los días del año las 24 horas.

Durante la jornada de promoción, difusión y prevención de la violencia de género se destacó la importancia de promover el acceso a espacios de contención y asesoramiento gratuito.

La participación en este tipo de celebraciones populares permite llegar a un público amplio, fortalecer la prevención y sensibilización sobre la problemática, y generar mayor conocimiento acerca de los recursos provinciales destinados a la protección de mujeres y diversidades.