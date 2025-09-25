Ultiman detalles del evento Inclusión Jujuy para Personas con Discapacidad en el Estadio La Tablada

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, encabezó una reunión interministerial para coordinar los últimos preparativos del encuentro, que se llevará a cabo el martes 30 de septiembre, de 9 a 13 horas, en el Estadio La Tablada.

En este contexto, la ministra Marta Russo Arriola informó que el evento es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano en articulación con las demás carteras del Gobierno provincial.

“Es el quinto encuentro que realizamos en lo que va del año y en esta oportunidad contaremos con la participación de instituciones de las cuatro regiones de la provincia”, destacó.

Asimismo, precisó que la jornada dispondrá de una variada agenda de actividades, con presentaciones artísticas, musicales, recreativas y deportivas, además de espacios para emprendedores y escuelas.

En ese sentido, la ministra invitó a la comunidad a sumarse: “Es un encuentro pensado para las familias, un espacio de celebración e inclusión”, señaló.

Finalmente, Russo Arriola reafirmó el compromiso del Gobierno provincial: “Somos un Estado presente que acompaña y garantiza derechos a las personas con discapacidad y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Nuestra prioridad es sostener su inclusión y brindar todas las herramientas necesarias para su desarrollo integral».