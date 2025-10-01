Agua Potable de Jujuy participó de la Primera Jornada Regional del CFI para impulsar el desarrollo estratégico

Con la coordinación de la Escuela Federal de Desarrollo (EFD) del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el pasado lunes 29 de septiembre se realizó con éxito la primera Jornada netamente regional que nuclea a las provincias de Jujuy y Salta.

La jornada reunió a egresadas/os y participantes de los diversos programas de formación del CFI de ambas provincias, promoviendo actividades intensivas de integración, intercambio y trabajo centradas en ejes estratégicos para el desarrollo regional.

Foco en Minería, Energías Renovables y Desarrollo Regional

El tema central del encuentro fue “Minería, energías renovables y desarrollo regional – Diagnóstico de la situación actual, desafíos y oportunidades en el contexto global”. El objetivo principal fue establecer un marco conceptual común que servirá de guía para el trabajo futuro de los participantes.

Los ejes clave de debate y trabajo incluyeron:

• Diversificación productiva

• Políticas públicas e inclusión social

• Formación de capital humano

La instancia de cierre de la jornada contó con una participación de alto nivel, lo que subraya la relevancia institucional del encuentro.

Estuvieron presentes Carlos Sadir, Gobernador de la Provincia de Jujuy; Gustavo Sáenz, Gobernador de la Provincia de Salta; Ignacio Lamothe, Secretario General del CFI; Flavia Gabriela Royón, Ing. industrial y exsecretaria de Energía de la Nación.

En representación de la provincia de Jujuy, participaron también Ingenieros de Agua Potable de Jujuy, que fueron exalumnos y alumnos del Programa actual, por el CFI gestión Integrado de Recursos Hídricos, la Ing. Natalia Zarrelli, Ing. Silvina Muhana, Ing Wendy Catorceno, y el Ing. Ricardo Rearte, aportando desde una perspectiva fundamental en la gestión de recursos hídricos.

El CFI canalizará los resultados de las mesas de trabajo y debate, aplicándolos directamente al fortalecimiento de las políticas de inversión y desarrollo productivo del Norte Grande.