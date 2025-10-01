Concejales recibieron al Secretario de Servicios Públicos Guillermo Marenco

Este miércoles por la mañana, ediles capitalinos recibieron la visita del secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Guillermo Marenco, con el objetivo de avanzar y evacuar dudas del pliego del llamado a Licitación Pública del Transporte Urbano de Pasajeros.

En el transcurso de la reunión, el director general de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, mostró a los ediles presentes -mediante imágenes- los alcances de las líneas a licitar, como así también los nuevos circuitos contemplados.

Finalizada la reunión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó: “Hemos iniciado el tratamiento de lo que es el pliego de bases y condiciones para la Licitación del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en el ámbito de nuestra Ciudad y en ese marco hemos recibido -con el cuerpo de concejales completos- al equipo de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes han hecho una presentación general de lo que es el pliego por lo que algunos concejales han hecho las consultas que consideraban pertinentes”.

A su vez destacó: “Esto es un proceso que recién se está iniciando; luego vamos a tener, en el transcurso de la semana que viene, reuniones entre los concejales para poder delinear y de alguna manera ir emitiendo lo que es un dictamen que va a ser puesto a consideración a través de un proceso participativo para la sociedad en su conjunto, para los vecinos e instituciones. Vamos a invitar particularmente a la Universidad Nacional de Jujuy, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y otras instituciones que hagan los aportes pertinentes, a fin de poder recibir todas estas consultas, propuestas, ideas para emitir un dictamen definitivo que es muy importante ya que el sistema de transporte implica la gran movilidad urbana que tiene San Salvador de Jujuy, prácticamente entre el 70 y 80 % se transporta a través de este sistema”.

Seguidamente el Presidente del Concejo Deliberante, brindó detalles de lo expuesto sobre este sistema que prevé importantes avances, “primero una cobertura más amplia de colectivos a través de la generación de nuevas líneas intensificando lo que son las líneas en zonas que se han ido poblando, como Los Aires del Alto y otros sectores de Alto Comedero y también la posibilidad de generar convenios interjurisdiccionales para brindar servicios en lo que es la Almona o Loteo Navea, o coordinando con la jurisdicción de San Antonio. Es muy interesante la propuesta, además se ha sumado también un hecho que queremos destacar que es el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia para implementar el transporte circular dentro del ámbito la Ciudad, con nuevos colectivos que tengan que ver con la movilidad eléctrica y que creemos que es fundamental, porque realmente benefician a la seguridad vial en lo que es el tránsito en el área central y por supuesto en lo ambiental”, concluyó Aguiar.

Por su parte, el secretario Guillermo Marenco, calificó de importante y muy constructiva la reunión, “donde pudimos explayarnos en cada uno de los detalles que involucran a este llamado a licitación que tienen que ver con el Pliego de Licitación y fundamentalmente evacuando todas las dudas que tenían cada uno de los concejales, quienes tuvieron la posibilidad de contar con el pliego con anticipación para que lo analicen, para que hagan todas las observaciones y consultas que consideren pertinentes a los efectos de que el Concejo Deliberante ya siga con el lineamiento administrativo correspondiente para el tratamiento del mismo”.

Finalmente, el secretario Marenco, agregó: “Siempre que hemos venido al Concejo Deliberante hemos podido trabajar en formas muy amena, hemos podido evacuar las dudas que tuvieron, respondimos todas las preguntas y a nosotros -como equipo de la Secretaría de Servicios Públicos y como parte del Ejecutivo Municipal- nos agrada venir porque fundamentalmente generamos el ámbito de transparencia necesario para todo este tipo de trámites”.