Concejales recibieron la visita del Secretario de Energía de la provincia Mario Pizarro

La oportunidad también sirvió para que los concejales le hicieran entrega de la Minuta de Declaración Nº 98/2025, sancionada por el cuerpo en sesiones anteriores, referente a solicitar la instalación o refuerzo del alumbrado público sobre ruta provincial N° 56, en el tramo comprendido entre los barrios Alto La Viña y Altos de Zapla.

Finalizada la reunión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “La verdad que es un verdadero gusto recibir al escribano Mario Pizarro, secretario de energía de la provincia en el Concejo Deliberante, y particularmente, con esta iniciativa que nos parece muy importante, el reconocer a un hombre que hace poco ha fallecido, un hombre de la política jujeña, de mucha trayectoria en nuestra ciudad y que además ha trabajado, particularmente, en el ejercicio de su profesión de abogado en lo que tiene que ver los derechos de los jubilados”. Y continuó: “Ha sido uno de los hombres más destacado en este sentido en la ciudad, queremos de alguna manera reconocer su vida a través de la imposición de su nombre a una calle, así que muy contentos de recibir al escribano”.

Respecto a la minuta de declaración entregada, Lisandro Aguiar destacó: “Hemos aprovechado la oportunidad para avanzar en lo que es la obra que hemos solicitado desde el Concejo Deliberante, que es la iluminación de la ruta provincial N°56, particularmente desde Altos La Viña, donde comienza la ruta, en este caso donde se está construyendo el Centro Cultural Lola Mora hasta Altos del Zapla. La verdad que todo ese sector de la ciudad ha crecido muchísimo y poder tener iluminación adecuada a lo largo de todo ese tramo de la ruta nos parece fundamental. En ese sentido, hemos tenido una muy buena recepción también del escribano”.

Por su parte, Mario Pizarro remarcó: “Conversé con el presidente del Concejo Deliberante, le comenté de esta iniciativa, y bueno, me recibieron los concejales capitalinos y todos se suman a esta iniciativa. Pedro Figueroa fue un destacado abogado y político que inició sus pasos en el Movimiento Popular Jujeño, y que dedicó parte de su vida a la defensa de los jubilados. Este es un reconocimiento importante para un hombre que dejó huellas importantes en la historia política de Jujuy”.

Avances de la construcción del puente: El Secretario de Energía y ediles recorrieron las obras en curso

Posterior a la reunión, Mario Pizarro y concejales se llegaron hasta las obras en curso del nuevo puente en barrio Huaico.

En este sentido, Lisandro Aguiar, destacó: “La verdad que un viejo anhelo de todo un sector de Huaico, nosotros particularmente como vecinos en este carácter de laborales, ya que el Concejo Deliberante funciona en este sector, haber podido arribar a la construcción de esta obra. Agradecer al gobierno de la provincia de Jujuy, particularmente al gobernador Carlos Sadir, a todo el equipo de Vialidad que están trabajando muy fuerte en esta obra que va desde el Parque San Martín hasta Los Molinos. Una obra emblemática, incluye lo que es vereda, cordón cuneta, se está dotando de urbanidad a todo el Huaico y en este caso al sector cercano al Concejo Deliberante, donde se está construyendo un puente tan complejo y hoy vamos a dotar a través de esta obra mayor seguridad vial a todo el sector”.

A su turno, el secretario de energía de la provincia, Mario Pizarro, expresó: “Aprovechando este momento en el que visité a los concejales, vinimos a ver esta obra magnifica que es el puente del Río Huaico, que va a permitir mayor fluidez del tránsito, pero además de la importante obra que se está haciendo sobre toda la Av. Bolivia, esto muestra a las claras que hay un gobierno presente, hay municipio presente, mientras desde el otro costado, desde nación, se quita toda la obra pública, en Jujuy seguimos haciendo este tipo de obras. Felicitarlos y seguir trabajando, porque este es un gobierno que piensa en la gente.

Por último, Pizarro añadió: “Paralelamente a esta obra venimos por atrás con el tema del alumbrado público, mejorar la iluminación, como saben llevamos adelante el Jujuy Iluminada 1 y Jujuy Iluminada 2”, que ha permitido a numerosos barrios contar con tecnología Led y mejorar su alumbrado público”.

Participaron de la reunión y el recorrido de la obra, los concejales: Lisandro Aguiar, Leandro Giubergia, Gastón Millón, Mario Lobo, Melisa Silva, Blanca Ontiveros, María Galán y Néstor Barrios.