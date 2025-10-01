Noticias de Jujuy

Día del Recolector: informan cómo se prestará el servicio de recolección en San Salvador de Jujuy

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebra el Día Nacional del Recolector de Residuos La Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, informa a la comunidad que este jueves 2 de octubre se conmemora el Día Nacional del Recolector de Residuos, establecido por la Ley N° 24.854.

En esta jornada, la recolección de residuos se realizará con normalidad tanto por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy como por LIMSA Limpieza Urbana S.A.

Por otra parte, el sábado 4 de octubre, el servicio de recolección municipal se prestará de manera reducida en los barrios: El Chingo, Bartoletti, Punta Diamante, Malvinas Argentinas, Bárcena, Azopardo y San Isidro, en el marco del agasajo programado para todo el personal de recolección.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy extiende un cordial saludo y un especial reconocimiento a todos los trabajadores del área, valorando su esfuerzo y compromiso en la tarea diaria de mantener la ciudad limpia y ordenada.

