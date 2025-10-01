El Gobierno entregó una retroexcavadora a la Comisión Municipal de Uquía

El martes 30 de septiembre, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, hizo entrega de una máquina retroexcavadora a la Comisión Municipal de Uquía, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la localidad.

La nueva maquinaria permitirá mejorar la infraestructura comunitaria, optimizar las tareas de mantenimiento de caminos y espacios públicos, y brindar apoyo en obras que beneficiarán directamente a los vecinos y productores de la zona.

Al respecto, el ministro Abud destacó que “este tipo de acciones reafirman el compromiso del Gobierno de la Provincia con el desarrollo de cada comunidad, dotando de herramientas que potencien la producción y mejoren la calidad de vida de los jujeños”.

La incorporación de esta maquinaria fue posible gracias a los fondos de regalías mineras, administrados por la Secretaría de Desarrollo Productivo. En este sentido, el ministro Abud señaló que “estas regalías son de toda la gente de Jujuy, porque provienen de los cerros, de la riqueza y diversidad que nos ha dado Dios para producir, trabajar, crecer y desarrollarnos. El espíritu de este Gobierno es que podamos dejar a nuestras próximas generaciones un lugar donde vivir mejor”.

Asimismo, destacó que la retroexcavadora permitirá avanzar en obras públicas que mejoren el pueblo y brinden apoyo a los productores locales, quienes a pesar de las dificultades del clima y de vivir en condiciones muchas veces adversas, siguen trabajando con esfuerzo y compromiso. “Hay que sacarse el sombrero por quienes producen y sostienen la vida en estos lugares. Con esta máquina vamos a poder acompañarlos, hacer las obras que necesitan y contribuir a que su tarea sea un poco más fácil”, afirmó.

Por su parte, la comisionada municipal de Uquía, Gabriela Flores, remarcó la importancia de esta entrega y señaló que les permitirá contar con una herramienta fundamental para atender las necesidades de la comunidad y de los productores de la zona. “Es un logro tan importante para la comunidad, para los agricultores, para los vecinos. Una máquina tan necesaria y tan fundamental”, sostuvo.

Finalmente manifestó su agradecimiento al gobierno provincial y enfatizó “con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha gestión y responsabilidad, las cosas se dan. Hoy tenemos la máquina tan ansiada y tan esperada”.

Cabe señalar que acompañaron el evento la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; y la directora provincial de Asuntos Jurídicos, Lis Calizaya.