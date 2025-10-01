El Intendente Jorge mantuvo una reunión con la alcalde de Campo Grande

En el marco del próximo Foro Internacional del Corredor Bioceánico, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el coordinador general de Secretarías, Gustavo Muro, y funcionarios municipales, encabezó una reunión virtual con su par Andriane Lopes, alcalde de la ciudad de Campo Grande (Brasil), con el objetivo de aunar criterios y propuestas de trabajo para la integración, promoción y desarrollo de las regiones miembro.

Cabe destacar que la próxima semana San Salvador de Jujuy será sede de este Foro Internacional, que estará presidido por el gobernador Carlos Sadir, acompañado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge. En esta instancia, los municipios tendrán un rol protagónico dentro de la agenda de trabajo, recibiendo junto al Gobierno provincial a los alcaldes, prefectos e intendentes de las regiones de los cuatro países que integran el Corredor Bioceánico: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

En este contexto, el intendente Jorge remarcó que el organismo avanza con fuerza en la organización y puesta en común de objetivos para unir los océanos Atlántico y Pacífico. “Estamos trabajando en un eje productivo, turístico e integrador de gran importancia entre cuatro países y sus gobiernos locales. Los municipios avanzamos en asociaciones estratégicas entre ciudades porque compartimos la voluntad de fomentar, promocionar y desarrollar actividades turísticas, culturales y productivas en beneficio de todas las partes”, expresó.

Asimismo, subrayó la relevancia de la unión estratégica entre regiones clave como el sur de Brasil y el norte de Chile. “En el caso de Brasil, la región de Mato Grosso do Sul cuenta con ciudades que superan los 4 millones de habitantes. En el marco del Corredor Bioceánico, este escenario es sumamente interesante para compartir, integrar y promover actividades económicas, turísticas y productivas, con el objetivo de generar más oportunidades y empleo”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador general de Secretarías, Gustavo Muro, explicó que, para continuar fortaleciendo el Corredor Bioceánico, se está organizando el 7° Foro Internacional, que integrará a los gobiernos subnacionales de Jujuy y Salta (Argentina); Mato Grosso do Sul (Brasil); distintos estados de Paraguay; y las regiones chilenas de Antofagasta y Tarapacá. “En el caso de Jujuy, somos 13 municipios que trabajamos en una agenda común, con propuestas integradoras junto a las ciudades de Campo Grande (Brasil), Iquique (Chile) y San Salvador de Jujuy, para consolidar una asociación que será presentada en este Foro. En la reunión virtual con el alcalde Andriane Lopes se propusieron temáticas conjuntas que continuaremos abordando la próxima semana, cuando arriben a nuestra ciudad”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/HGeGenVRbNI