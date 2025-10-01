GIRSU JUJUY S.E. fortalece alianzas para optimizar la gestión sostenible de residuos en las Yungas

GIRSU JUJUY S.E. llevó adelante una productiva reunión con actores clave del ámbito público y privado, buscando fortalecer la gestión de residuos en las Yungas.

El encuentro convocado por GIRSU Jujuy S.E. se destacó por su espíritu colaborativo y el compromiso compartido con la gestión de residuos y el cuidado ambiental. actores clave del ámbito público y privado.

Participaron representantes de los municipios de Libertador General San Martín, Fraile Pintado y Calilegua, junto a la empresa Ledesma SAAI, la Fundación Pro Yungas, el Parque Nacional Calilegua, INTA Yuto, ICADE, la Región V del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático —representado por Cristian Lozano— y los Cuidadores de la Casa Común Filial Libertador Gral. San Martín.

GIRSU S.E. fortalece alianzas para optimizar la gestión sostenible de residuos en las Yungas

Durante la jornada se abordaron temas fundamentales para el desarrollo sostenible de la región, entre ellos la gestión de residuos en las localidades, con especial énfasis en el cierre definitivo del basural de Fraile Pintado. También se discutió la incumbencia institucional de cada actor en el proceso de transformación ambiental, y se destacó la importancia de fortalecer la educación ambiental como herramienta de concientización y cambio cultural.

Uno de los principales logros del encuentro fue fijar bases un convenio de Colaboración Mutua, que permitirá avanzar hacia acuerdos específicos entre las instituciones participantes, lo que demuestra el compromiso de trabajar de manera articulada para alcanzar objetivos comunes, como el cierre de los basurales a cielo abierto en la región de las Yungas y la promoción de campañas de sensibilización que involucren activamente a las comunidades locales.

Como cierre del encuentro los Municipios se comprometieron a presentar propuestas de trabajo para desarrollar en conjunto, con el propósito de que todas las instituciones involucradas acompañen y refuercen las acciones en territorio. La reunión dejó en claro que el trabajo en bloque y la cooperación interinstitucional son claves para lograr un impacto positivo y duradero en la calidad ambiental de la región.

Este encuentro marca un paso firme hacia una gestión integral de residuos, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y GIRSU JUJUY S.E. con las políticas ambientales que priorizan el desarrollo sustentable y el bienestar de las comunidades, y marca un avance hacia una mayor conciencia ambiental en las Yungas.