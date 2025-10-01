ISJ y OSEP fortalecen articulación interinstitucional para mejorar la salud pública

El Vocal I del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), Diego Chacón, mantuvo una reunión institucional con el Director General de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza y Presidente de COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina), Carlos Funes.

La reunión se desarrolló en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento del sistema de salud y el trabajo colaborativo entre obras sociales provinciales.

El encuentro, desarrollado en la ciudad de Mendoza, tuvo como principal objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos sobre los procesos de gestión y operatividad que ambas instituciones implementan para garantizar el acceso a prestaciones de calidad a sus afiliados.

Esta instancia permitió un valioso análisis comparativo entre los modelos de atención y administración de los recursos sanitarios, en un contexto donde la articulación interinstitucional se vuelve cada vez más estratégica para enfrentar los desafíos del sector.

Durante la jornada, también participaron los referentes de Comunicación de ambas entidades: Valeria Olivera, por parte del ISJ, y Nelson Gómez, por OSEP.

En este espacio, se destacó el rol clave de la comunicación institucional como herramienta de cercanía, transparencia y facilitación en el acceso a los servicios de salud. Ambos profesionales coincidieron en la necesidad de avanzar en estrategias integrales que permitan mejorar la información hacia los afiliados, optimizando así el vínculo con las obras sociales.

Como parte del programa, las autoridades realizaron un recorrido por distintas áreas operativas de OSEP, con especial interés en conocer los sistemas de atención al público, gestión de turnos, historia clínica digital y procesos de auditoría médica.

El recorrido concluyó con una visita a la Red de Laboratorios de OSEP, donde fueron acompañados por su Director, Nicolás Allende, quien explicó el funcionamiento del sistema de diagnóstico bioquímico y la importancia de contar con una red integrada que agilice los tiempos de respuesta en estudios y análisis clínicos.

Este encuentro se pautó en el marco de la participación del ISJ en las 35° Olimpíadas Inter obras sociales que se están desarrollando en la provincia de Mendoza, y de la reunión plenaria de COSSPRA, espacio federal que reúne a las obras sociales provinciales de todo el país para debatir políticas sanitarias, compartir buenas prácticas y avanzar en la consolidación de un sistema más eficiente y equitativo.

Al respecto, Chacón expresó: “Estas instancias de intercambio y cooperación nos enriquecen profundamente. Nos permiten conocer otros modelos de gestión y, sobre todo, fortalecer lazos institucionales que impactan directamente en la calidad de atención que reciben nuestros afiliados”.

El Instituto de Seguros de Jujuy continúa de esta manera con una agenda activa de integración nacional, apostando al trabajo en red como vía para seguir mejorando las prestaciones y servicios que brinda a la comunidad jujeña.