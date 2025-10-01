Juegos Evita: Jujuy consiguió varias medallas

En el segundo día de competencia, la delegación jujeña obtuvo varias medallas en la final nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. Entre deporte adaptado y convencional, se sumaron 14 preseas en total, de las cuales siete son de oros, cinco de plata, y dos de bronce.

Este jueves desde las 8.30 podrían seguir llegando más medallas, ya que, en taekwondo, acompañado por los coaches César Torrez y Magdalena Pérez, pasaron con éxito las llaves clasificatorias y disputarán por un lugar en lo más alto del podio.

Lo mismo en karate y judo que inician con la instancia final, pensando en meterse entre los mejores para poder disputar un lugar en las posiciones de vanguardia.

En tenis de mesa también está la chance de medallas, ya que el jueves se juegan las instancias de cuartos y semifinal en el cual Jujuy en equipo masculino se impuso ante Córdoba y juega la final; en el femenino cayó contra Corrientes y buscará el bronce; en individual femenino ganó 2-0 a Santa Fe y buscará quedar entre las cinco mejores; por último, en individual masculino jugará la final.

En rugby este jueves Jujuy buscará meterse en la final luego de ganar los dos partidos correspondientes a la fase clasificatoria, lo mismo que en hockey masculino sub 16 que venció en el debut a Tierra del Fuego 4 a 1 y luego cayó 2 a 1 ante Santa Fe, pero por diferencia de goles le alcanzó para ganar el grupo y jugar por cuartos de final.

En hockey femenino, vencieron a Córdoba por 1 a 0 y esperan la tabla general. En gimnasia artística nivel 1, quedó quinto el equipo jujeño.

Este miércoles llegaron varias medallas, ya que se dieron resultados positivos en las diferentes disciplinas, tanto con deporte adaptado como el convencional que dieron la nota como ser en atletismo, Santiago Fernández, quien ganó el oro en los 110 metros con vallas, con una gran performance del ledesmense.

En natación, Amaya Simón se quedó con la medalla de oro en los 25 metros mariposa categoría S6, y fue plata en los 50 metros crol; Rodrigo Aban en 25 metros ganó el oro en mariposa categoría S21 y fue plata en los 25 espalda, mientras que por la tarde quedó tercero en 50 metros crol; por su parte, Ignacio Quispe se colgó la presea de bronce en 25 metros espalda categoría S16 y quedó tercero en 50 metros crol.

El otro oro llegó en atletismo adaptado, en la especialidad lanzamiento de bala ya que Pablo González se quedó con el primer puesto en categoría ciegos B1 con una marca de 7.13 metros, y por la tarde, sumó otro oro luego de ganar 100 metros llanos guiado por Kevin Carrizo, sin dudas gran trabajo de Alejandro Pérez y Belén Villalta.

La otra medalla dorada llegó con Lautaro Cáceres en categoría 44 tras ganar los 200 metros, y Luján Vilca obtuvo oro en salto en largo.