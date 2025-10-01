“La Muni Tu Lugar” celebró el Día del Adulto Mayor en Punta Diamante

En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una nueva edición de “La Muni Tu Lugar” en el barrio Punta Diamante, con actividades recreativas, culturales y de promoción de derechos, destinadas a adultos y adultos mayores de la ciudad.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó, “La Muni Tu Lugar, en esta semana tan particular que tiene que ver con la Semana del Adulto Mayor, promocionando las actividades que tienen los adultos en nuestra Municipalidad para el encuentro, para el desarrollo de distintas acciones, oficios, hobbies, y a través de una dirección muy potente que anda muy bien, como es la Dirección de Adultos Mayores, recorriendo distintos barrios y con la apertura, como siempre, de la comunidad, con la apertura, como siempre, de las asociaciones civiles, en este caso un comedor del barrio Punta Diamante”.

Asimismo, subrayó la importancia de la convocatoria lograda, “tenemos buena convocatoria principalmente de todo el sector de adultos y adultos mayores de la ciudad, tratamos de dar un servicio que esté a la altura y también promocionar distintas acciones en este camino hacia una salud mental, hacia la felicidad, hacia la autodeterminación de la persona y bajo la consigna también muy clara que está en Naciones Unidas, seguida en el Municipio, que es que los adultos mayores, los jubilados, son actores principales de nuestra sociedad”.

Por su parte, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, recordó el inicio de esta semana especial, “muy contenta porque comenzamos con la semana del adulto mayor con el almuerzo para 1300 adultos mayores y continuamos, el lunes estuvimos en calle Jorge Newberry con distintas actividades; en avenida Urquiza, en Proyecto Puente, donde funciona uno de los talleres de la dirección, con actividades recreativas para nuestros adultos; y hoy agradeciendo a Amelia Suárez por la invitación desde la Asociación Juventus, vinimos a mostrar lo que tenemos en nuestra dirección, y una contención a adultos mayores, un ida y vuelta toda esta mañana, trabajando con mucho cariño”.

En esa línea, Humacata resaltó el valor de la fecha, “hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor, no tenemos que olvidar los valores que tienen nuestros adultos mayores, la sabiduría, la enseñanza que nos dan el día a día, así que estoy agradecida y continuamos con esta actividad el viernes 3 en el Servicio Penitenciario de avenida Forestal en el barrio Alto Comedero, una primera experiencia para nosotros de participar, son instituciones que nos buscan y nosotros vamos a compartir con 60 adultos mayores privados de su libertad”.

Finalmente, la presidenta de la Asociación Civil Juventus, Amelia Suárez, entidad anfitriona de la jornada, expresó, “damos la contención a muchos adultos mayores, día a día, ya que el comedor funciona de lunes a viernes y agradezco infinitamente al Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, y a la Directora de Adultos Mayores, que nos tuvieron en cuenta, que vinieron especialmente este día, que es muy importante para los adultos mayores, ya que vinieron a promocionar todas las actividades que hacen en toda la capital”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ZeH3mueBll8