Microcentro. GIRSU Jujuy lanza la campaña «Despapelizate» para fomentar la separación de residuos

La iniciativa de GIRSU Jujuy fomenta la separación en origen del papel en el corazón de San Salvador de Jujuy.

La empresa GIRSU Jujuy S.E. puso en marcha la campaña ambiental “Despapelizate”, que busca instalar la separación en origen del papel en el corazón de San Salvador de Jujuy. El objetivo es recuperar este material y reinsertarlo como materia prima dentro del sistema provincial de gestión integral de residuos.

La propuesta incluye a oficinas públicas y privadas, comercios, consultorios, instituciones educativas y hogares del microcentro, con un fuerte mensaje: separar correctamente los residuos es clave para reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una Jujuy más sostenible.

El punto de recepción de la campaña “Despapelizate” funcionará en la sede central de GIRSU Jujuy, ubicada en Belgrano 1334, donde se instaló un bolsón tipo “big bag” señalizado con banners y cartelería. Allí se recibirán papeles en desuso, cartón, botellas plásticas y otros reciclables de frentistas y transeúntes del microcentro.

Afiche de la propuesta de GIRSU Jujuy S.E.

Los equipos de GIRSU Jujuy recorren las calles céntricas los lunes, miércoles y viernes, visitando instituciones, comercios y oficinas. Durante las visitas se entrega cartelería y folletos explicativos, además de coordinar retiros y entregas de materiales según las necesidades y el volumen generado.

La campaña “Despapelizate” se enmarca en la política pública ambiental de la Provincia, bajo la coordinación del Departamento de Gestión Educativa Socioambiental de GIRSU Jujuy S.E., con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a cargo de María Inés Zigarán.

Intervienen también las áreas de Asistencia Técnica, Educación Ambiental, Comunicación y Diseño de GIRSU Jujuy, garantizando un abordaje integral y sostenido en el tiempo.

La convocatoria incluye a:

Instituciones educativas (niveles primario y secundario del área céntrica).

Oficinas y consultorios públicos y privados, incluido el Poder Judicial.

Comercios gastronómicos, kioscos, almacenes y otros rubros.

Hogares del microcentro.

Con esta acción, GIRSU Jujuy busca que la ciudadanía incorpore la separación en origen como práctica cotidiana, demostrando que pequeños gestos, como separar el papel, generan un gran impacto en el camino hacia una provincia más limpia y sustentable. Si querés más información, comunicate al 3883344220