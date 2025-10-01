Plaza Activa llega al barrio Aoma en Alto Comedero con actividades gratuitas para toda la comunidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, continúa acercando sus programas a la comunidad con el objetivo de fomentar hábitos saludables y espacios de encuentro vecinal. En este marco, el jueves 2 de octubre se llevará adelante una nueva edición del programa Plaza Activa en la plazoleta Santa Bárbara del barrio Aoma en Alto Comedero, a partir de las 17:30 horas.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, explicó “estamos con otro proyecto muy importante que tenemos, que tiene que ver con la salida del municipio hacia la comunidad, buscar acercarnos a los vecinos para generar diálogo y principalmente para fomentar distintos hábitos saludables, que tienen que ver con la actividad física, pero también de promoción de derechos. Buscamos tener una ciudad mucho más amigable, una ciudad que sea mucho más amena para vivirla y para que cada uno pueda desarrollarse plenamente, también a través de servicios públicos municipales”.

Por su parte, Benicio Ruiz, director de Deportes de Alto Comedoro, detalló las actividades previstas, “mañana jueves, 2 de octubre, a partir de las 17:30, estamos llevando el programa Plaza Activa a la plazoleta Santa Bárbara del barrio Aoma. La idea es crear un ámbito de contención a partir del cual podamos brindarle a la familia y a los vecinos un momento de esparcimiento que tiene que ver con nuestro mensaje de no al sedentarismo y sí a la actividad física, una herramienta muy importante para el bienestar general de las personas”.

“El programa está abierto no solo a los vecinos del barrio Aoma, sino también a quienes residen en barrios cercanos, como B4, La Loma y Primavera. Así que los esperamos para que pasen un momento agradable”, agregó Benicio.

Además, Sergio Armata, coordinador de Hábitos Saludables, señaló “el viernes 3 de octubre se desarrollarán actividades complementarias en diferentes espacios y dentro del marco de las Plazas Activas, nos vamos a encontrar con un área de juegos recreativos para los más chicos, un área de gimnasia y ritmo para las personas adultas y adultos mayores, y también, en la parte predeportiva, vamos a encontrar con el Newcom, para el cual hemos invitado a varios equipos del sector para que se acerquen. Llevamos esta hermosa actividad que hemos llamado Las Plazas Activas y estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/p_4IEa3oiKo