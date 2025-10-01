Restricción de tránsito por obras en calle Prof. Humberto Agüero

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que, debido a trabajos de reparación de calzada en calle Prof. Humberto Agüero, casi esquina Riobamba, se restringirá el tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la Peatonal 21 y la Avenida Riobamba.

La medida comenzará el jueves 2 de octubre, y se extenderá por un período de siete días, en el sentido de salida hacia la mencionada avenida.

Desde la Municipalidad se solicita a los conductores y peatones extremar la precaución, respetar la señalización colocada y seguir las indicaciones del personal presente en el lugar para garantizar la seguridad de todos.