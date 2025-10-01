Rotura de acueducto. Maniobras que perjudica el servicio de agua potable a familias jujeñas

El incendio de público conocimiento, ha causado graves daños al acueducto 450 a la altura de Barrio Norte, una infraestructura vital para el suministro de agua potable en varios sectores de la capital.

Este acto ilícito compromete seriamente el sistema que alimenta la cisterna del barrio Cuyaya y que a su vez abastece a Alto Comedero, afectando de manera directa a miles de familias jujeñas.

Agua Potable de Jujuy ya ha activado un plan de contingencia con un intenso trabajo operativo, se debió realizar la interrupción total del servicio para un sector de Alto Comedero, la empresa reitera que iniciará acciones legales al momento de interceptar a los causantes de dicho acto.