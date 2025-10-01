Servicios. Calilegua cuenta con un moderno Centro de Documentación Rápida

Autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y el Municipio de Calilegua, dejaron inaugurado el nuevo Centro de Documentación Rápida en dicha ciudad, para que los vecinos puedan realizar trámites de documento nacional de identidad, nacimiento, pasaporte, partidas de nacimiento y pasaporte exprés.

Esta nueva oficina del Registro Civil, inaugurada el martes 30 de septiembre facilitará la realización de trámites a muchos habitantes de esa localidad y zonas aledañas, permitiendo no trasladarse hasta otros centros para gestionar su documentación entre otros trámites.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Facundo Luna, en representación del gobernador Carlos Sadir y del ministro Normando Álvarez García, el intendente de la localidad, Raúl Chávez, y el director del Registro Civil, Octavio Rivas, la sub directora del organismo, Gladys Garcia de robles, entre otras autoridades.

Luna resaltó el trabajo conjunto con el Municipio de Calilegua para acercarles servicios a la gente.

“Antes el vecino se tenía que trasladar hasta Libertador, generando grandes costos para realizar su trámite y hoy el Gobierno de la Provincia, les facilita estos servicios, inaugurando estas modernas instalaciones”, indicó y resaltó que “mientras el gobierno nacional pide reducir gastos, nosotros realizamos más inversiones”.

“Jujuy es una de las provincias que más servicios brindó a pesar de la difícil situación económica nacional, nos hicimos cargo de las obras en la Ruta Nacional 34 con fondos provinciales, inauguramos nuevos centros de documentación, además contaremos muy pronto la Universidad de Medicina en Libertador”, apuntó.

Luego Chávez manifestó que con el nuevo centro los habitantes de Caimancito, Yuto, El Talar y localidades aledañas “cuentan con un servicio cercano de documentación”.

“La identificación es un derecho que deben tener todos los ciudadanos y con esta inauguración, gracias al Gobierno de la Provincia, vamos a acercar este servicio”, subrayó.