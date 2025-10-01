Situación grave. Incendio en basural daña acueducto clave para el suministro de agua en Jujuy

Un acto de vandalismo por desconocidos, provocó un incendio en un basural cercano y causó graves daños a un acueducto 450 altura B° Cerro Las Rosas, fundamental en la red de suministro de agua potable.

Este sistema alimenta la cisterna de Cuyaya y abastece también a Alto Comedero.

Agua Potable de Jujuy ha puesto en marcha de inmediato un plan de contingencia, lo que a través de maniobras y trabajos operativas han logrado evitar la interrupción total del servicio.

La empresa iniciará acciones legales y la correspondiente denuncia para que se investigue y se identifique a los responsables de este hecho que afecta a la comunidad.