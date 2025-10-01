Noticias de Jujuy

Situación grave. Incendio en basural daña acueducto clave para el suministro de agua en Jujuy

Jujuy
Hecho de vandalismo causaron graves daños a un acueducto 450 altura B° Cerro Las Rosas

Un acto de vandalismo por desconocidos, provocó un incendio en un basural cercano y causó graves daños a un acueducto 450 altura B° Cerro Las Rosas, fundamental en la red de suministro de agua potable.

Este sistema alimenta la cisterna de Cuyaya y abastece también a Alto Comedero.

Agua Potable de Jujuy ha puesto en marcha de inmediato un plan de contingencia, lo que a través de maniobras y trabajos operativas han logrado evitar la interrupción total del servicio.

La empresa iniciará acciones legales y la correspondiente denuncia para que se investigue y se identifique a los responsables de este hecho que afecta a la comunidad.

También podría interesarte
Jujuy

Formación de profesionales. Prevención de la violencia laboral con perspectiva de…

Jujuy

Más Obras. Susques Inaugura un Histórico Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales

Jujuy

Mejores espacios para la educación en Pampa Blanca

Jujuy

Este jueves la Legislatura realizará la 2 Sesión Especial y la 9 Ordinaria

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.