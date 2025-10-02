Agenda cultural semanal

La primera semana de octubre llega con una programación que celebra la primavera y las tradiciones jujeñas en cada región. Una invitación a recorrer la provincia a través de su diversidad cultural, con actividades abiertas para todos los gustos y edades.

Fiestas patronales, desfiles de carrozas, recitales de rock y reggae, teatro, muestras de artes visuales, yoga y encuentros corales se entrelazan con peregrinaciones históricas y festivales gastronómicos.

La mención especial para esta semana es que en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, del 1 al 7 de octubre el Museo del Cabildo abre sus puertas con entrada libre y gratuita de 9:00 a 18:00 horas.

Jueves 2 de octubre

En Mina Pirquitas, la música será protagonista con la serenata en honor a la Virgen del Rosario y al aniversario del pueblo, en la comunidad Coyaguaina, desde las 20:00 horas. Palma Sola vivirá el desfile de carrozas en la explanada del edificio municipal a las 21:00 horas.

Viernes 3 de octubre

La capital se viste de arte: a las 10:00 hora en Casa Baca se presentará la obra de títeres “Se robaron la alegría”. Por la tarde, Culturarte inaugurará la primera parte de la VI edición del Salón Provincial de Artes Visuales a las 20:00 horas.

Ese mismo horario marcará el inicio del desfile “Desarrollo de la cadena de valor de la fibra de llama de Susques”, en el Muro de las Batallas del Cabildo.

En Lozano, la Agrupación Gaucha El Fogón celebra su 23º aniversario desde las 12:00 hrs con almuerzo, proclamación de paisana, festival de pialada y baile popular en el Rancho La Posta.

San Pedro recibirá a Los Tekis, Tunay, Canto 4 y otros artistas en el Festival de Folklore de la Peña Colorada, que se vivirá en el Complejo Municipal La Mielera a partir de las 21:00 horas.

En Palma Sola, la explanada municipal será nuevamente escenario de desfiles de carrozas desde las 21:00 horas.

La música tendrá su espacio en Palpalá con una Noche de reggae junto a La Yugular en avenida Catalano 11, a las 22:00 horas.

Sábado 4 de octubre

Las fiestas patronales se multiplican. En San Francisco, se homenajeará a San Francisco de Asís con acto protocolar, misa, procesión, desfile, destrezas gauchas y baile popular desde las 9:00 horas.

El Talar también honrará a su santo patrono con misa, procesión y baile animado por Chaqueñada Trío desde las 11:00 horas.

En Perico, la Plaza San Martín será escenario del Frutillazo 2025, con elección de la embajadora de la frutilla, concurso de disfraces infantiles y exposición de productores desde las 17:00 horas.

La música sonará fuerte en Libertador General San Martín con Yungas Rock, que reunirá a Ratones Paranoicos, Nonpalidece y más bandas en el Club Sportivo Alberdi desde las 18:00 horas.

En Tilcara, el encuentro de coros reunirá agrupaciones de Salta, Buenos Aires, Córdoba y Jujuy en la sala Barbarita Cruz, Belgrano 547, a las 19:30 horas.

San Pedro continuará con el Festival de la Peña Colorada en el predio La Mielera a las 21:00 horas, con artistas como Cristian Herrera, Lázaro Caballero y El Indio Rojas.

La capital ofrecerá propuestas variadas: yoga en el Muro de las Batallas del Cabildo desde las 17:00 horas y, más tarde, el humor de El Flaco Pailos con su obra “Pollerudo” en el Teatro Mitre a las 21:00 horas.

En Palpalá, el Pentágono Bar presentará un Sábado Romántico con Carlos Montalvo desde las 22:00 horas.

Domingo 5 de octubre

La peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco marcará el inicio del día. Las familias y parroquias de toda la provincia partirán a las 5:00 horas desde la Iglesia Catedral en San Salvador de Jujuy.

Los Alisos será sede de un festival criollo con jineteada, pialada, folklore y almuerzo comunitario en el Fortín Gaucho desde las 11:30 horas.

En la capital, el Centro Cultural Éxodo Jujeño recibirá la Copa NOA de Cervezas, un festival con música en vivo, comidas y cervezas artesanales, de 18:00 a 22:00 horas.

Lunes 6 de octubre

En Abra Pampa, la plaza central se llenará de tradición con la serenata en honor a la Virgen del Rosario, con danzas de samilantes, caballitos y toritos, desde las 20:30 horas.

Martes 7 de octubre

León celebrará a la Virgen del Rosario con misa, acto protocolar, desfile cívico, militar y gaucho, y almuerzo comunitario en la iglesia Nuestra Señora del Rosario desde las 10:00 horas.

En Abra Pampa, la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario incluirá misa, procesión y patio criollo en la plaza principal desde las 9:00 horas.

San Salvador de Jujuy se unirá a las celebraciones con la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, con concentración, procesión, misa y serenata en el atrio de la Catedral desde las 16:00 horas.

Miércoles 8 de octubre

La semana cerrará con la continuidad de las celebraciones patronales en toda la provincia, marcando la fuerza de las tradiciones y la participación comunitaria como protagonistas de cada encuentro.

La agenda cultural de octubre se abre con un abanico de propuestas que combinan la devoción popular, el encuentro comunitario y el arte en todas sus formas. Con fiestas patronales, festivales musicales, exposiciones y ferias, Jujuy confirma que la cultura es un territorio vivo que invita a participar cada día.

Para conocer más detalles sobre cada propuesta, seguir la cuenta oficial de @CulturaJujuy en redes sociales y así sumarse a una semana cargada de música, tradición y arte en toda la provincia.