Articulación. La Mendieta: concientizan sobre violencia de género y digital en ámbitos educativos

Estudiantes secundarios participaron de un taller promoviendo espacios de cuidado y respeto.

En la localidad de La Mendieta se llevó adelante un nuevo taller de prevención de la violencia de género que incluyó también la violencia digital, sus diferentes formas y las herramientas disponibles para actuar frente a estas situaciones.

La jornada estuvo destinada a estudiantes de 4° y 5° año del Bachillerato Provincial Nº 4 “Armada Argentina”, quienes participaron activamente en el espacio de reflexión y aprendizaje.

El encuentro fue posible gracias al compromiso de la institución educativa y al acompañamiento de su directora, Carolina Sued, así como de supervisores y docentes que se sumaron al trabajo de sensibilización.

La actividad fue organizada de manera articulada con el área de Género y Diversidad de la Municipalidad de La Mendieta, fortaleciendo acciones conjuntas para promover espacios libres de violencia por motivos de género en la comunidad educativa.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades se remarcó la importancia de brindar estos espacios de formación y diálogo con las juventudes, ya que permiten visibilizar las diferentes manifestaciones de la violencia de género, incluyendo la que se ejerce en entornos digitales, y brindar información que permita identificar tipos y modalidades de violencia para prevenir estos hechos de vulnerabilidad.

Promover la participación de las y los jóvenes resulta fundamental para construir vínculos respetuosos, prevenir situaciones de riesgo y fomentar una cultura de cuidado mutuo, tanto en la vida cotidiana como en el uso responsable de la tecnología.

Del taller participó la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna.