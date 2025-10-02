Ediles recibieron la visita de referentes de la Federación Gaucha de Jujuy

Al respecto, Lisandro Aguiar, expresó: “Un gusto recibir a Marcelo Mendoza, presidente de la Federación Gaucha Jujeña y, por supuesto, parte de su comisión con lo que son los preparativos para la semana de la tradición en el mes de noviembre, una fiesta propia de nuestra provincia, donde el gauchaje mantiene viva cada una de las tradiciones”. Y continuó: “El Concejo Deliberante quiere apoyar, a fin de que esta celebración sea cada vez más grande”.

Más adelante, el edil radical añadió: “La posibilidad de elegir la paisana provincial y nacional en nuestra ciudad es un hecho muy importante y, por supuesto, la convocatoria a todos los jujeños a acompañar al gauchaje, a aportar para que esta sea una celebración y una fiesta de toda la comunidad. Así que muchas gracias por la visita y a disposición”.

Por su parte, el vicepresidente Roque González, comentó: “Vinimos con el presidente de la Federación Gaucha al Concejo Deliberante a solicitar ayuda en lo que va a ser la Elección de la Paisana Provincial y Nacional de la Tradición. Las actividades inician el 8 y terminam el 15 de noviembre”.

Por último, Roque González remarcó: “Personalmente para Jujuy es algo muy importante, se viene desarrollando hace muchos años este tipo de actividades, siendo la única provincia en el país donde asisten todas las instituciones gauchas de la provincia, y así también con la elección de la paisana nacional participan muchas provincias”, concluyó.