«La Escuela se abre al Teatro»: un cierre a puro aplauso y emoción

En el Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”, se despidió una nueva edición de “La Escuela se abre al Teatro”, un proyecto que recorrió la provincia llevando obras a escuelas de todos los niveles con un objetivo claro: acercar el arte a las infancias y juventudes, fomentar la creatividad y formar nuevos espectadores.

El programa, iniciativa conjunta de la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional del Teatro, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, contó con 16 obras teatrales que viajaron por las siete regiones educativas, convocando a cientos de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

El director de Innovación Educativa, Pablo Almirón, transmitió el saludo de la ministra Miriam Serrano y destacó el valor de este espacio.

“El arte es parte de nuestra esencia. La educación no solo está en el aula, también está en estos ámbitos donde los chicos pueden expresarse, integrarse y desarrollar otras habilidades”.

Luis Canciani, coordinador de Gestión Cultural, expresó con alegría: “Estamos concluyendo este proyecto con mucha emoción; 1600 chicos, 45 artistas y más de 15 localidades visitadas son los números que arroja esta edición, lo que nos llena de orgullo”.

Por su parte, Gabriel Ruiz, coordinador de Modalidades Educativas, celebró que las obras representadas fueran escritas e interpretadas por jujeños: “Estamos felices por culminar esta etapa en la que logramos llevar el teatro a toda la provincia”.

Este proyecto demostró que el teatro tiene un lugar especial en la escuela y en la vida de cada estudiante, abriendo nuevos caminos para seguir celebrando la cultura y la educación.