La Legislatura aprobó acuerdos para nuevos funcionarios judiciales

La Cámara de Diputados de Jujuy llevó adelante la 2 Sesión Especial, en la cual aprobó los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de funcionarios en el Poder Judicial de la provincia.

En el mismo marco, la Cámara aceptó la renuncia del diputado Juan Ortega y, en su reemplazo, prestó juramento el Dr. Facundo Manuel Figueroa Caballero, luego de un cuarto intermedio y tras el despacho favorable de la Comisión de Asuntos Institucionales.

Posteriormente, se aprobaron los acuerdos y se designó: Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II Vocalía 6, al abogado José Alberto García, Defensora Pública Oficial Penal con asiento en San Pedro de Jujuy, a la abogada Lina Valeria Cortez y Defensor Público Oficial Penal con asiento en San Salvador de Jujuy, al abogado Nilo Gastón Fernández Montini.

Al respecto, la legisladora Gisel Bravo, presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales y miembro informante, destacó que los profesionales cumplieron con todos los pasos establecidos para su designación, desde la evaluación del tribunal hasta las entrevistas en comisión. En este sentido, señaló que ha quedado acreditada la capacidad y la idoneidad de estas tres personas para ocupar los cargos, poniendo así a consideración los acuerdos, que finalmente fueron aprobados.