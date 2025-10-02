La Legislatura declaró Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de la Virgen de Río Blanco

La Cámara de Diputados de Jujuy llevó adelante la 9 Sesión Ordinaria, presidida por el titular del cuerpo, Alberto Bernis, acompañado por el secretario parlamentario, Martín Luque, con la presencia de 46 legisladores. La jornada inició con el izamiento de las banderas Nacional y de la Libertad Civil, a cargo de los diputados Daniel Ruiz y Néstor Sanabia.

Tras la lectura de las comunicaciones y resoluciones de presidencia, se abordaron los despachos de comisión, proyectos de ley y resoluciones.

En las cuestiones previas, el diputado Gastón Remy destacó el Día del Recolector, solicitando mejores condiciones laborales y económicas para el sector. A su vez, el legislador Diego Rotela rindió homenaje a Pedro Octavio Figueroa, exdiputado provincial, y celebró la actuación coordinada de las policías de Argentina, Bolivia y Perú en el esclarecimiento del triple crimen de Florencio Varela. En tanto, la diputada Daniela Vélez expresó su repudio ante la agresión sufrida por los concejales de Perico, Walter Cardozo y Anahí Juárez, solicitando mayor empatía y protección hacia las mujeres en la política.

Temas del Orden del Día

En el transcurso de la 9 sesión ordinaria de la Legislatura de Jujuy, y como parte del orden del día, también sancionó la Ley N 6476 que declara Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Entre los considerandos de la norma se establece que, dada la singularidad del proceso de cambios rápidos y profundos en el entorno, la cultura y la economía que se está viviendo en la actualidad por diversas razones, la zona busca integrarse al circuito religioso de la provincia en un esfuerzo por recuperar su valiosa historia a través de la cultura, armonizando patrimonio religioso y tradición popular. Cabe destacar que en octubre toda la provincia celebra la festividad mariana más importante a nivel provincial, donde la comunidad expresa su gran devoción hacia la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

En este sentido, la diputada informante Valeria Gómez sostuvo que para nuestra provincia es muy importante la valorización de este santuario, y destacó la participación y aportes de diferentes estamentos y organizaciones de la vida civil en el tratamiento previo. No solo proteger un templo sino el resguardo de la fe y religión de todo un pueblo, señaló.

A su turno, y en relación al mismo tema, la diputada Mariela Ortiz señaló que los aportes de estas organizaciones también posibilitaron la declaración de interés por el valor histórico del santuario de Río Blanco.

De la misma forma, se sancionó con fuerza de ley el proyecto de modificación de la Ley N 516 Código de Procedimientos Mineros. Al respecto, el miembro informante Juan Ramón Brajcich explicó que esta modificación era necesaria para dar efectiva prioridad al patrocinio letrado de los profesionales matriculados en nuestra provincia. Subrayó que contar con abogados matriculados en el Colegio de Abogados de Jujuy asegura que la representación legal en el procedimiento minero sea gestionada por expertos familiarizados con la situación legal y minera de la región. Esto, afirmó, favorece una defensa técnica que protege los derechos de los involucrados, refuerza la adherencia a las normativas y resguarda el sustento laboral de los profesionales locales.

También se promulgó la ley de imposición del nombre Helena Revoredo a la Escuela Primaria N 373 del Paraje Puerta de Lipán (Departamento Tumbaya). El miembro informante Guido Luna explicó que, con la finalidad de asignar el nombre a dicho establecimiento, el personal directivo, docentes y miembros de la comunidad llevaron a cabo una reunión, quedando documentada en el Acta N 5 del 28 de diciembre de 2022, donde tras varias propuestas se acordó imponer el nombre Helena Revoredo. Recordó además que la Fundación Prosegur apadrina la institución y colabora activamente con la comunidad educativa, lo que constituye afirmó un acto de justicia.

Igualmente, fue sancionada la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N 27.590 Mica Ortega Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. La misma prevé que se instruya a los diferentes estamentos del Estado para coordinar acciones necesarias para su efectiva implementación. Además, invita a municipios y comunas de Jujuy a adherir a la normativa desarrollando acciones de prevención, sensibilización y acompañamiento frente al grooming.

Al respecto, la diputada Malena Amerise expresó que adherir significa compromiso: Estamos invirtiendo en el futuro de las infancias y adolescencias. Por su parte, Juan Jenefes remarcó que esto no debe concentrarse solo en campañas, sino en actos concretos; tenemos las herramientas para hacerlo.

Para finalizar, recibieron tratamiento diversos pedidos de declaración de interés, entre ellos la Personalidad Destacada del Deporte a la boxeadora Alejandra Marina Locomotora Oliveras, referente indiscutible del boxeo femenino, y al atleta Adrián Berto Gaspar, Campeón Nacional de Trail Running, quien representará a la Argentina en el próximo Mundial de Trail a realizarse en España.