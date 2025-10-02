La Municipalidad impulsa talleres de salud mental para enfermeros con enfoque en el autocuidado y la calidad de atención

Desde el Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se lleva adelante el ciclo de talleres “Cuidar con Calidez y Calidad”, destinado a enfermeros y enfermeras en formación. La propuesta busca fortalecer el autocuidado y brindar herramientas que contribuyan a mejorar la atención de las personas que se encuentran a su cargo.

Los encuentros se realizan en el NIDO “Ara San Juan” de las 150 Hectáreas, en coordinación con la Fundación Nueva Gestión. Las capacitaciones están a cargo de la asistente terapéutica Cintia Ortiz, la estudiante de Psicología Nilda Coronel y la licenciada en Psicología Beatriz Montenovi.

Se trata de la segunda edición del ciclo: la primera experiencia se desarrolló en el CEPAM, también destinada a profesionales y estudiantes de enfermería. En cada caso, los talleres constan de cuatro encuentros gratuitos que abordan la importancia del autocuidado y la atención humanizada.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó la continuidad de la propuesta, “esta formación ya se encuentra en su segunda edición. En un principio trabajamos con el Instituto Patterson y ahora con la Fundación Nueva Gestión. Para nosotros, como Departamento de Salud Mental, es fundamental que las instituciones se hagan eco de nuestro trabajo y busquen fortalecer sus acciones con una mirada hacia la salud mental, tanto de quienes se están formando como de los pacientes con los que van a trabajar. Celebramos esta interacción y seguimos sumando horas de capacitación en beneficio de la comunidad”.

Por su parte, la Adriana Berman, jefa del Departamento de Salud Mental, remarcó el rol central que cumplen los enfermeros, “el enfermero suele ser el primer contacto con personas en situación de vulnerabilidad, por eso resulta fundamental que cuente con herramientas para un trato respetuoso y humanitario. En esta formación se brindan recursos para una mirada integral y ética, al tiempo que se trabaja el autocuidado, imprescindible para ofrecer una atención con calidez y calidad”.