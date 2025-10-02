Promoción de derechos. Acciones frente a la violencia de género en Alto Comedero

Con un stand interactivo se brindó información sobre la prevención de la violencia de género en el Barrio Primavera.
En el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de una jornada en el barrio Primavera de Alto Comedero, donde se instaló un stand de prevención destinado a las y los vecinos sobre violencia de género.
Con el objetivo de acercar herramientas, se difundieron los servicios provinciales disponibles ante situaciones de violencia por motivos de género, poniendo a disposición material informativo y asesoramiento personalizado.
En este espacio se destacó la labor de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que funcionan en distintas localidades de la provincia y que cuentan con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología, quienes brindan asistencia integral, evalúan cada caso y acompañan los procesos de mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+.
Asimismo, se promocionó la línea gratuita 0 800 888 4363, disponible las 24 horas, los 365 días del año, como canal de atención inmediata, orientación y acompañamiento ante casos de violencia de género.
De la jornada participó la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.
Con estas acciones, el Consejo Provincial de Mujeres reafirma su compromiso de trabajar de manera territorial y articulada para prevenir, asistir y erradicar las violencias por motivos de género, garantizando la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.
