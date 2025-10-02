RAC. Finalizó el curso mediación policial «Operadores en resolución de conflictos»

La capacitación fue coordinada entre la Dirección Provincial de Mediación, y el Centro de Mediación Comunitaria de El Carmen, la cual contó con gran participación de inscriptos de distintas unidades regionales de la policía de Jujuy.

La Directora Provincial de Mediación, Gilda Romero que depende de la Secretaría de Justicia, expresó que dichas capacitaciones proponen e imparten al diálogo, la tolerancia y el respeto como herramientas para la resolución de Conflictos

“Son de gran importancia para la construcción de una comunidad justa y pacífica y la Policía necesita estas herramientas para poder guiar a las personas cuando se presenten en las unidades operativas con una situación problemática.»

La funcionaria comentó que dicha capacitación contó con un total de 30 efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional 6 así también 8 Agentes de la guardia urbana Municipal de El Carmen.

Cabe destacar que dichos efectivos policiales adquirieron las directrices de la Mediación Policial.