Recursos de asistencia. Difusión del Centro de Atención a Mujeres de Purmamarca en Volcán

Se llevó adelante una jornada de difusión del Centro de Atención a Mujeres para acercar información y recursos a la comunidad en Volcán

En el marco de las acciones de prevención, asistencia y promoción de derechos, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Purmamarca llevó adelante una jornada de difusión y sensibilización en el CAPS de la localidad de Volcán.

La actividad se desarrolló junto a las referentes del Área Mujer del Municipio de Volcán, con el objetivo de acercar información a la comunidad sobre los servicios que brinda el Centro y reforzar la importancia de su descentralización territorial para garantizar una mayor cobertura y accesibilidad. Este Centro está ubicado en calle Belgrano s/n, sede de la Municipalidad.

Durante el encuentro se brindaron detalles acerca de los 19 dispositivos de atención integral con los que cuenta la provincia para acompañar a mujeres y personas de la diversidad que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. Asimismo, se destacó la articulación entre el sistema provincial y los equipos municipales para dar respuestas más rápidas y efectivas.

En los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia se asiste a través de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología, servicios gratuitos.

Con este tipo de iniciativas se busca fortalecer el trabajo en red, garantizando que vecinas y vecinos de las distintas comunidades cuenten con información acerca de dónde acudir y qué hacer frente a situaciones de violencia basadas en género.

En la oportunidad se realizó la promoción de la línea provincial gratuita 0 800 888 4363 se encuentra habilitada las 24 horas todos los días del año para urgencias por casos de violencia de género o para asesoramiento hacia quienes conozcan situaciones de vulnerabilidad.