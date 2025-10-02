TURISMO . El Tren Solar de la Quebrada cerró con gran éxito su participación en la Feria Internacional de Turismo

Tren Solar de la Quebrada fue parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, uno de los eventos turísticos más importantes de Latinoamérica.

Durante cuatro jornadas, en Buenos Aires los miles de visitantes de la FIT pudieron conocer en detalle el funcionamiento del Tren Solar de la Quebrada, que conecta Volcán y Tilcara, sus particularidades y su oferta turística para el 2025 y 2026.

El espacio del Tren Solar recibió la visita de operadores turísticos, agencias de viaje, estudiantes, medios de comunicación y público en general, quienes se interiorizaron sobre la tecnología del tren, la experiencia del recorrido y su aporte al desarrollo sostenible del turismo en Jujuy.

Entre los puntos más destacados, se presentó el tráiler de realidad aumentada, que permitió a los asistentes vivir una experiencia inmersiva del viaje y apreciar los paisajes, viñedos y cardones de la Quebrada como si estuvieran a bordo del tren. Esta propuesta generó un fuerte interés en profesionales del sector y en visitantes que manifestaron su deseo de viajar a Jujuy para conocer la experiencia en primera persona.

Juan Cabrera, presidente del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada destacó que “la presencia del Tren Solar en la FIT consolida la estrategia de posicionamiento de Jujuy como destino turístico sostenible, con un producto innovador que integra cultura, naturaleza y tecnología en uno de los paisajes más emblemáticos del país”.

La participación del Tren Solar en la FIT no solo permitió difundir el proyecto en el mercado nacional e internacional, sino también fortalecer la agenda de trabajo con operadores turísticos y afianzar el compromiso de Jujuy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible reafirmando su liderazgo en turismo responsable y movilidad sustentable en la región.

Con un balance más que positivo, el Tren Solar de la Quebrada cerró su segunda participación en la Feria Internacional de Turismo y se prepara para continuar recibiendo a visitantes de todo el mundo en Jujuy, ofreciendo una experiencia única que combina innovación, sostenibilidad y el valor patrimonial de la Quebrada de Humahuaca.