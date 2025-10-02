Turismo. Jujuy se distingue como el “Destino turístico del año“ en los Premios FED

El Secretario de Turismo Diego Valdecantos recibió el Premio FED (Premios Federales a la Industria Turística Argentina) que distingue a Jujuy como el “Destino turístico del año“.

El premio FED representa un merecido reconocimiento a las personas, empresas, destinos e instituciones del sector turístico que, por su capacidad de liderazgo y adaptación, inspiran y transforman las nuevas formas de pensar la actividad turística en el país.

“Jujuy así, recibe un premio al liderazgo, impulso a las industrias culturales, acciones de promoción, posicionamiento y políticas turísticas sostenidas; como algunos de los tantos vectores estratégicos que lograron resultados superadores para la provincia, este último año“.

En este contexto, se pone en valor el trabajo sostenido de gestión provincial en materia turística, consolidando su posición como referente en innovación y desarrollo del sector a nivel nacional.

Los Premios FED persiguen dos objetivos fundamentales:

Esta nueva distinción se suma a los reconocimientos que la provincia ha recibido en los últimos años, reafirmando su compromiso con el desarrollo de un turismo de calidad, sustentable e innovador que contribuye al crecimiento económico y social del territorio.