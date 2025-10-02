TURISMO . Tren Solar: «Orgullo Jujeño» sigue vigente con pasajes a mitad de precio para residentes

EL Tren Solar suma beneficios para que todos los jujeños sean parte de esta experiencia única en Latinoamérica.

El Tren Solar es de los jujeños. Nació en esta tierra y se proyecta al mundo como un orgullo turístico colectivo. Por eso, el beneficio “Orgullo Jujeño” Tren Solar continúa vigente, ofreciendo a todos los residentes de la provincia un 50% de descuento en la compra de pasajes.

Esta iniciativa del Tren Solar reafirma que los primeros anfitriones de esta experiencia única son los jujeños, quienes pueden recorrer a mitad de precio la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Viajar en el Tren Solar no es solo un traslado: es vivir la experiencia de un proyecto sostenible, innovador y profundamente arraigado a la identidad de Jujuy.

El beneficio se encuentra disponible los días martes, jueves y sábados, según disponibilidad. Los tickets podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías oficiales de las estaciones – Volcán-Tumbaya- Purmamarca- Maimará y Tilcara- , en El Cabildo Belgrano 843 de 08.00 h a 20.00 h o a través de WhatsApp. La promoción no es acumulable con otras ofertas vigentes.

El Tren Solar es de los jujeños. Y con “Orgullo Jujeño”, ese sentido de pertenencia se renueva en cada viaje. Conoce las nuevas experiencias en nuestra web