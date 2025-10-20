El Club Atlético Alto Guerrero cuenta con nuevas obras

Autoridades de la mencionada institución deportiva llevaron adelante el acto de puesta en funcionamiento de sistema lumínico e inicio de obras de cloacas para los futuros baños y vestuarios.

Al respecto, Mateo Aucapiña, integrante de la Comisión Directiva, destacó la importancia de la nueva iluminación en la cancha de Alto Guerrero, “un logro que se debe a la gestión de Agustina Cruz, presidenta del club. Agradecemos al Gobernador Carlos Sadir por el apoyo permanente», indicó.

“Agustina ha dedicado su tiempo y esfuerzo, dejando de lado su vida personal y laboral para mejorar la comunidad”, añadió.

Además, indicó que se iniciará la obra de cloacas gracias a los trámites realizados por Cruz ante Agua Potable, lo que permitirá construir baños en la cancha.

En tanto, Agustina Cruz, titular del mencionado club, expresó su satisfacción por el apoyo de los vecinos, y agradeció a funcionarios de diversos organismos por su colaboración en la ampliación de la red eléctrica y la obra de cloacas.

Por último, afirmó que este esfuerzo conjunto beneficiará a los niños, jóvenes y familias, permitiendo que disfruten del espacio verde y de actividades deportivas en la comunidad.

Además de los mencionados estuvieron presentes autoridades del Centro Vecinal, y vecinos del sector.