Primer Nivel de Atención. Inició la Estrategia de Atención Sanitaria Domiciliaria

Inició la Estrategia de Atención Sanitaria Domiciliaria

Se destina a personas que requieren acompañamiento y controles que pueden resolverse desde el primer nivel de atención.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, garantizando condiciones de seguridad, seguimiento y contención, inició recientemente con la estrategia de Atención Sanitaria Domiciliaria en la capital provincial destinada a pacientes que requieren acompañamiento y controles desde el primer nivel de atención.

En este sentido, la modalidad domiciliaria supervisada brinda respuesta a pacientes con bajo riesgo clínico sin requerimiento de atención hospitalaria continua, garantiza el seguimiento profesional, la contención familiar y la articulación con la red pública tanto de manera presencial como vía teleasistencia, fortaleciendo el modelo de atención centrado en la comunidad y la estrategia de APS, disponiendo además de dos Unidades de Cuidados Domiciliarios (UCD), es decir, vehículos sanitarios exclusivos para este trabajo cuya base son los Centros de Especialidades Norte (CEN) y Sur (CES).

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II, este trabajo se suma a la planificación integral de los servicios públicos permitiendo optimizar la ocupación de camas hospitalarias, garantizar el seguimiento clínico y social adecuado en el domicilio, fortalecer el rol del equipo de APS integrado por médicos generalistas, enfermeros y agentes sanitarios, promover el rol de la familia como red de apoyo y cuidado y articular con la Secretaría de Salud Mental para seguimiento de aspectos psicoemocionales.

De acuerdo al estricto seguimiento que realizan los equipos, se incluyen en esta estrategia a pacientes clínicamente compensados, sin requerimiento de monitoreo continuo, con red de apoyo familiar, condiciones domiciliarias adecuadas y con patologías de curso prolongado estables.

Tras la identificación del paciente en el hospital o CAPS, la evaluación médica y social para determinar aptitud para internación domiciliaria, con el consentimiento informado del paciente y la familia y luego del alta hospitalaria, inicia el plan de seguimiento y la asignación del equipo de APS a cargo de la persona. Asimismo, se coordina la frecuencia de las visitas domiciliarias según diagnóstico, realizando registro y evaluación semanal y redefiniendo la asistencia en los casos que lo requieran.

