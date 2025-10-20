Noticias de Jujuy

Reprograman la evaluación de la Conferencia Bullying y ciberbullying

El Ministerio de Educación informa que se reprograma la evaluación correspondiente a la Conferencia “Bullying y Ciberbullying. Estrategias de prevención, detección e intervención”, desarrollada el pasado 15 de octubre en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Los docentes que participaron de la propuesta formativa recibirán la evaluación en los correos electrónicos informados al momento de la inscripción, en el transcurso del día 21/10/2025. Se solicita verificar las bandejas de entrada, correo no deseado y spam.

En consecuencia, se rectifica la fecha de entrega de la evaluación, extendiéndose el plazo hasta el 26 de octubre de 2025, a las 23:59 h.

