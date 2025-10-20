SECOTyH. Ordenamiento Territorial distribuyó días de atención: por barrios y por localidades

Noticias de Jujuy

Ordenamiento Territorial distribuyó días de atención: por barrios y por localidades

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat atenderá, para trámites de Regularización Dominial, en días específicos para barrios y localidades.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), informó que a través de su Dirección de Regularización Dominial se establecieron días de atención para barrios de capital y localidades del interior.

La medida responde a la necesidad de organizar la demanda de trámites y consultas por parte de la ciudadanía y está vigente desde esta semana, empezando hoy, lunes 20 de octubre.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, explicó que “diariamente, atendemos un gran número de personas”, “se acercan especialmente para conocer el proceso de regularización dominial y presentar documentación”, detalló.

“Y si bien tenemos un esquema de atención diaria, consideramos necesario reorganizar la atención a la ciudadanía con el objetivo de evitar largas filas y optimizar los tiempos de gestión”, sumó.

Así, los días y horarios de atención quedaron fijados de la siguiente manera:

Lunes y martes, de 7.30 a 12.30hs. Atención a localidades del interior, y, de la capital, a los diferentes sectores del barrio Alto Comedero: 150 Hectáreas, 14 Hectáreas, 17 Hectáreas, B1, B2, B3, B4, B5, El Mirador, El Imperio, Éxodo y loteos circundantes.

Miércoles y jueves, de 7.30 a 12.30hs. Atención a localidades del interior y, de la capital, a barrios y sectores que no forman parte de Alto Comedero: Campo Verde, Chijra, 9 de Julio, Belgrano, El Chingo, Moreno, San Francisco de Álava, San Cayetano, Cerro Las Rosas, Bertres y otros..

Los jueves y viernes, personal de la Dirección de Regularización Dominial realizan trabajos en territorio como relevamientos, inspecciones, recepción de documentación, etc; por lo tanto, se estableció que los días viernes no hay atención al público.

También, Cazón recordó que se encuentra a disposición el chatbot del organismo para que las personas interesadas puedan actualizar sus datos en el Registro Único, la base de datos de la SECOTyH.

El secretario instó a las y los interesados a que ingresen sus datos: “esto nos permitirá analizar de forma integral la situación habitacional de las familias, al tiempo que cruzar información y planificar las acciones más pertinentes.

En este sentido, recordó que las vías para acceder al bot son: a través del Whatsapp, enviando un mensaje al número 388-4639901, e ingresando a la página oficial de la SECOTyH: www.secotyh.jujuy.gob.ar.

