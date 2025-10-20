Secretaría de Infraestructura, MISPTyV. Infraestructura despliega obras de refacción de escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

La Secretaría de Infraestructura inició obras en distintos puntos de la capital jujeña donde se conectan diferentes barrios y éstos con el barrio Centro.

La Secretaría de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), lleva adelante un plan de obras de refacciones y puesta en valor de escaleras en diferentes puntos de la ciudad capital, trabajos ejecutados con fondos provinciales y ejecutados por tres empresas jujeñas.

Las acciones de la Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Suarez, forman parte de un plan integral de mejora de la conectividad peatonal en la capital, para fortalecer la accesibilidad y la integración de los distintos sectores de la ciudad, y brindar mejores condiciones para los vecinos que a diario transitan por las zonas.

Los frentes de trabajo se dan en las siguientes conexiones:

Al presente, las obras avanzan con énfasis en las conexiones que vinculan los barrios Belgrano, San Martín y Ciudad de Nieva con el barrio Centro; en este último caso, que se da entre el pasaje Valladolid del barrio Ciudad de Nieva y la calle Patricias Argentinas, del barrio Centro, se están dando tareas de demolición, movimiento de suelos, excavaciones y colocación de hormigón de limpieza para canal de desagüe, como una primera etapa de obras.